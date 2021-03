Vlahovic, show anche al fantacalcio: "Io mi sono preso. Ho i miei tre gol e l'assist di Dragowski"

Prima tripletta con la Fiorentina per Dusan Vlahovic, protagonista assoluto nel 4-1 dei viola a Benevento. Enorme soddisfazione per il 21enne serbo, salito a quota 12 reti in campionato e particolarmente fortunato anche al fantacalcio. L'ha confidato lui stesso nell'immediato post-partita festeggiando il +10: "Il terzo gol? Tutto troppo veloce e spontaneo, Dragowski ha rinviato la palla e l'ho stoppata, poi quando ho visto lo spazio ho provato a tirare nell'angolino e ci sono riuscito. Grazie anche a Drago, è il mio portiere al Fantacalcio. Io pure mi sono preso. Assist per lui e tris per me!".