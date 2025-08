Weah il primo, altri 7 possono seguirlo: la Juventus e un tesoretto da 100 milioni dagli esuberi

La Juventus ha dato ufficialmente il via alla sua opera di sfoltimento, con Timothy Weah che ha lasciato il ritiro bianconero per volare a Marsiglia e firmare con l'OM. Una cessione importante che porterà nelle casse del club 1 milione per il prestito, 14 per il riscatto e 3 di eventuali bonus per un totale che può toccare i 18 milioni.

Un primo passo in questa direzione, non certamente l'ultimo. Sono tanti i giocatori in uscita dalla Juventus, a cominciare da Douglas Luiz e soprattutto Dusan Vlahovic: la sensazione è che per il centravanti serbo occorra aspettare ancora qualche giorno, ma salvo sorprese entro l'1 settembre tutto sarà risolto. Con la Juventus che punta ad incassare 30 milioni di euro dal suo cartellino. Più o meno la stessa cifra che potrebbe fruttare il brasiliano, dopo i 50 milioni spesi lo scorso anno e lo strappo dei giorni scorsi.

Ci sono poi gli altri casi da gestire con maggior serenità: Fabio Miretti piace al Napoli e fra la richiesta di 20 milioni e l'offerta di 10 è probabile che si possa chiudere a metà strada, circa 15. Proposte certamente più basse arriveranno, nel caso, per Tiago Djalo, Facundo Gonzalez e Filip Kostic, tutti col contratto in scadenza nel 2026. Così come per Arthur: nel complessivo, difficile immaginare una somma superiore ai 20-25 milioni considerando i 4 cartellini. La carne sul fuoco insomma non manca, con i dirigenti juventini a lavoro in questo senso e con l'obiettivo, escludendo Weah, di racimolare fino a 100 milioni dalle cessioni degli esuberi.