Ufficiale Weissman è un giocatore della Salernitana. Arriva in prestito dal Granada

Shon Weissman è ufficialmente un giocatore della Salernitana. Chiusura arrivata sul gong per il club campano, che è riuscito a depositare il contratto dell'attaccante classe 1996 in tempo per poter rendere effettivo il trasferimento in prestito. L'ufficialità arriva direttamente dal sito della Lega Serie A, con il calciatore che si è trasferito in prestito dal Granada.