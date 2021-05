Zaccagni al Napoli? L'agente: "A gennaio interessava, ma ora siamo fermi a quei discorsi"

Mattia Zaccagni e un possibile futuro a Napoli. Ai microfoni di 'Radio Marte' ne ha parlato il procuratore del centrocampista dell'Hellas Verona, ovvero Fausto Pari: "Il calciomercato non è ancora partita, facciamo finire la stagione, vediamo anche dove saranno le squadre e che tipo di budget avranno.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli?

"Non lo so, no so nemmeno cosa faccio tra 2 ore...".

Il Napoli è ancora su Zaccagni?

"E un giocatore che piace ma al momento è tutto fermo, sono rimasto ai discorsi di gennaio e il giocatore interessava. Ora ci sono variabili diverse, probabilmente il Napoli cambierà allenatore. Dopodiché si saprà che tipo di budget avrà".