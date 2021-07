Zaniolo: "Niente Europeo anche per rispetto dei miei compagni. Ora voglio il Mondiale"

Come è stato il giorno in cui Nicolò Zaniolo ha capito che non avrebbe partecipato all'Europeo? "Una giornata difficile - racconta il giocatore della Roma alla Gazzetta dello Sport - Ci siamo sentiti con mister Mancini e siamo arrivati alla conclusione che non ce l'avrei fatta a essere pronto per giugno. Tutto questo anche per rispetto ai miei compagni che hanno giocato tutto l'anno mentre io ero infortunato. Adesso però guardo avanti, il prossimo anno c'è il Mondiale e non nascondo che stavolta mi piacerebbe davvero esserci".