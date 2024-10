Zielinski salta Roma-Inter. Ecco l'esito degli esami e quando può tornare a disposizione

Arriva il report medico in merito alle condizioni di Piotr Zielinski. Ecco la nota integrale dell'Inter: "Piotr Zielinski si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano a seguito di un fastidio accusato nella gara con la nazionale polacca. Gli esami hanno evidenziato un'elongazione ai flessori della coscia destra. Il giocatore sarà valutato giorno dopo giorno".

Il centrocampista, dopo l'infortunio patito in Nazionale con la sua Polonia, aveva detto nell'immediato post gara: "Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione". Una situazione, dunque, che costringe Zielinski - report alla mano - a dare forfait per la gara dei nerazzurri contro la Roma, alla ripresa del campionato.

Ma quando può tornare Zielinski?

Detto dell'indisponibilità contro i giallorossi, l'infortunio risulta dunque minimo: si proverà infatti a recuperare il giocatore per la trasferta di Berna in Champions League contro lo Young Boys (in programma mercoledì 23). Il dubbio maggiore, in questo senso, è legato anche al fatto che in Svizzera si giocherà sul sintetico, un terreno di gioco che potrebbe indurre l'Inter a non correre ulteriori rischi. Dopo la trasferta di Champions, ricordiamo, l'Inter tornerà in campo in Serie A contro la Juventus (domenica 27 ottobre).