Zorya-Roma, le formazioni ufficiali: Kumbulla e Darboe dal 1°. In avanti c'è Shomurodov

Il tecnico della Roma José Mourinho sceglie Shomurodov e non Borja Mayoral come punta centrale per la sfida contro gli ucraini dello Zorya. Alle sue spalle torna Pellegrini nel ruolo di trequartista centrale con Carles Perez ed El Shaarawy esterni. A centrocampo parte dal primo minuto il giovane Darboe, mentre al centro della difesa sarà Kumbulla ad affiancare Smalling con Ibanez terzino destro. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

ZORYA LUGANSK (4-3-3): Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayysmaneshshiadeh.

Allenatore Skripnik.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov.

Allenatore Mourinho.