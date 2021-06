Alessandria, Cosenza: "L'interesse della Virtus Francavilla fa piacere, ma voglio giocare in B"

"Ho un altro anno di contratto ad Alessandria. Ho voglia di giocare in B e partirò per il ritiro a Cantalupa". Parole e musica di Francesco Cosenza, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha sostanzialmente chiuso all'ipotesi Virtus Francavilla, ribadendo la propria volontà di proseguire l'avventura in Piemonte: "Con Moreno Longo ho instaurato un buon rapporto. È un tecnico vincente. In due stagioni siamo riusciti a creare una bella famiglia ed alla fine dopo 46 anni abbiamo compiuto qualcosa di straordinario in un anno duro per il Covid. Mi fa piacere dell'interessamento della Virtus Francavilla. Ora, però, scelgo Alessandria".