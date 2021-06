Alessandria, Longo festeggia la promozione sui social: "Semplicemente “B”ellissima"

Moreno Longo è riuscito nell'impresa: dopo 46 anni, e una lunga cavalcata al momento del suo arrivo, ha riportato l'Alessandria in Serie B.

Festeggiando anche via social la promozione, con questo post su Instagram: "Semplicemente “B”ellissima!!!!!

Orgoglioso di aver contribuito a riportare L'Alessandria in Serie B dopo 46 anni. GRAZIE al Club per la grande opportunità, GRAZIE alla squadra fatta da calciatori ma soprattutto da UOMINI, GRAZIE al mio staff per il grande lavoro svolto, GRAZIE a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte, GRAZIE ai Tifosi che ci hanno sempre sostenuto!! GRAZIE a tutti coloro che indipendentemente dal ruolo che hanno ricoperto hanno agevolato il raggiungimento di questo fantastico traguardo!!".