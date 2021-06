Ariaudo non rinnova con il Frosinone, può essere un'occasione per il Parma

Secondo la Gazzetta dello Sport, le squadre di Serie B terranno in gran considerazione le occasioni a parametro zero, sfruttando i tanti contratti in scadenza che non verranno rinnovati. Tra di queste c'è il Parma, che secondo il quotidiano starebbe osservando la situazione del difensore del Frosinone Lorenzo Ariaudo. Il difensore scuola Juventus non rinnoverà con il Frosinone, formazione in cui milita ininterrottamente dal 2016, e potrebbe rappresentare un'opzione anche per via della sua duttilità: centrale difensivo e mancino naturale, può essere schierato anche a sinistra come terzino bloccato.