Ascoli, brilla la stella di Sabiri: Sottil si affida a lui per la salvezza. Poi accenderà il mercato

L'arma in più dell'Ascoli nella corsa salvezza è il fantasista Abdelhamid Sabiri arrivato in estate, quando era stato nel mirino anche della Lazio, e pronto a essere ancora decisivo dopo la rete, ma anche il rigore sbagliato, contro la Reggina nell'ultimo turno di campionato. È a lui che mister Sottil si affiderà nelle prossime due gare per strappare una salvezza che solo qualche mese fa sembrava difficilissima. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola spiegando che il marocchino ha cancellato il ricordo di quel Nikola Ninkovic che aveva incantato il pubblico bianconero nelle scorse stagione. Rispetto al serbo Sabiri è sembrato molto più disciplinato, incisivo, istrionico e concreto diventando un valore aggiunto inestimabile per i marchigiani anche in ottica mercato di cui però si inizierà a parlare solo dopo aver archiviato la pratica salvezza.