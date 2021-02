Ascoli-Frosinone 1-1, le pagelle: Novakovich non basta, Dionisi spietato dal dischetto

Ascoli-Frosinone 1-1

Marcatori: 60' Novakovich, 90'+5 Dionisi

ASCOLI

Leali 6 - Poche le situazioni realmente pericolose create dal Frosinone, incolpevole sul gol di Novakovich. Dopo il vantaggio dei ciociari diventa in pratica uno spettatore non pagante.

Pucino 6 - Diligente ed attento, cerca di concedere il meno possibile sul settore di destra.

Brosco 5,5 - Dirige la difesa con autorevolezza ma talvolta fa fatica contro l'indemoniato Novakovich che impegna sia lui che il compagno. Concede all'americano di bucare su calcio d'angolo, nel finale cerca di farsi perdonare andando ad agire come torre sulle palle inattive.

Quaranta 6 - Ingaggia un bel duello tutto fisico con il lungo Novakovich, riuscendo, dopo una prima fase di sofferenza, a controllare con più efficacia l'avversario.

Kragl 6,5 - Nel primo tempo rischia di combinare un pasticcio perdendo un pallone davanti alla propria area che gli avversari sprecano malamente. Nella ripresa invece è tra coloro che credono con più convinzione nel pareggio, e riesce a trascinare i compagni.

Šarić 6 - Si mette in evidenza soprattutto in termini di copertura, cercando di limitare gli spazi alla nutrita batteria di centrocampisti gialloazzurri. Dal 24' s.t.: Eramo 6 - Entra per ridare freschezza al centrocampo ascolano in un finale intenso.

Buchel 6 - Non esattamente brillante, è più presente nell'interdizione piuttosto che nella costruzione del gioco. Dal 17' s.t.: Danzi 6 - Qualche spunto interessante nel finale tutto all'attacco da parte dell'Ascoli.

Caligara 6,5 - Sempre pungente con le sue inziative sul settore di sinistra, causa l'espulsione di Capuano con un contropiede velenoso. Dal 17' s.t.: Bidaoui 6,5 - Entra bene in partita, a volte sembra peccare un po' di egoismo con il pallone tra i piedi ma è merito suo se l'Ascoli ha l'occasione per pareggiare nei minuti finali del recupero.

Sabiri 6,5 - Con il suo piede educato cerca di mettere in difficoltà Bardi che tuttavia risponde a tono. E' comunque il più pericoloso nello schema del Picchio per tutta la prima parte di gara. Dal 24' s.t.: Parigini 6 - Si mette subito a servizio dei compagni per creare la massima pressione ai danni dei ciociari.

Bajic 6 - Molto lavoro a beneficio della squadra, non è precisissimo nelle conclusioni ma compensa con diversi suggerimenti per gil altri attaccanti. Dal 32' s.t.: Simeri 4,5 - Con un colpo proibito e totalmente inutile ai danni di Bardi rischia una sanzione disciplinare pesante.

Dionisi 7 - Ben controllato dagli ex compagni, ha nel complesso poche occasioni ma cerca comunque di fare male. Nel finale si incarica di battere un rigore pesantissimo e per lui carico di significato regalando all'Ascoli un pareggio ormai quasi insperato.

FROSINONE

Bardi 6,5 - Un paio di salvataggi importanti nel primo tempo e molta attenzione nella ripresa quando l'Ascoli attacca a testa bassa. A trafiggerlo è proprio l'ex compagno con cui avrà provato mille volte i tiri dal dischetto in allenamento.

Curado 6 - Si prende qualche libertà nel primo tempo andando anche a partecipare alle azioni offensive. Dopo l'espulsione di Capuano alza le barricate.

Ariaudo 6 - Presidia il cuore dell'area e sa dire la sua nelle palle alte, limitando le possibilità di cross per gli avversari.

Capuano 5 - Il secondo fallo da ammonizione è quasi inevitabile per fermare un sanguinoso contropiede dell'Ascoli scaturito da un calcio piazzato a favore. Si sacrifica e per alcuni minuti la squadra gioca addirittura meglio, ma alla lunga l'inferiorità numerica si fa sentire.

Salvi 5 - Tutto bene fino al minuto 94 quando Bidaoui lo prende per stanchezza costringendolo al fallo da rigore. Peccato.

Rohdén 6,5 - Mette un po' troppa foga in alcune situazioni, rischiando di sprecare qualche pallone interessante per la fretta di concludere. Nella ripresa è più concreto e gestisce con intelligenza i palloni che passano dalle sue parti. Dal 33' s.t.: Gori 5,5 - Solo una manciata di minuti in campo, ma nell'azione decisiva Bidaoui gli prende il tempo e scappa via verso l'area.

Maiello 6 - Alcuni spunti molto interessanti nel primo tempo e un gran cross con il contagiri per il vantaggio di Novakovich. Alla lunga distanza però perde brillantezza.

Kastanos 6,5 - Lotta con caparbietà a centrocampo, tiene alta l'intensità anche nel finale dando fondo a tutte le energie. Dal 43' s.t.: Carraro n.g.

D'Elia 6 - Spinge con costanza sulla fascia destra, creando diverse opportunità nel primo tempo. Con l'inferiorità numerica arretra per forza di cose il proprio raggio d'azione e la sua pericolosità offensiva svanisce.

Iemmello 6 - Appare subito ben integrato nei movimenti d'attacco e sfoggia buona intesa con il compagno Novakovich, creando alcune giocate degne di nota nel primo tempo. Dal 19' s.t.: Szyminski 6 - Nesta lo manda in campo per difendere il vantaggio nell'ultima mezz'ora, ma alla fine un baricentro troppo basso costa caro al Frosinone.

Novakovich 7 - Corre, lotta e cerca di svariare per non concedere troppi punti di riferimento agli avversari, ottimo il colpo di testa che nella ripresa fa sperare nel colpaccio. Anche nel finale è prezioso per far respirare la squadra.