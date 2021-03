Ascoli-Pisa, le formazioni ufficiali: moduli speculari con Simeri e Mastinu dal 1'

vedi letture

Luci accese al "Del Duca" per il confronto della 26^ giornata del campionato di B tra Ascoli e Pisa, che si sfideranno a partire dalle ore 19:00.

Moduli speculari per le due squadre, con mister D'Angelo che deve rinunciare in extremis a Birindelli, Soddimo e Vido per motivi cautelativi; lanciato però Mastinu dal 1'. Sul versante di casa, invece, è Simeri il titolari a sorpresa nel reparto avanzato a fianco di Dionisi: l'ex Bari sbaraglia la concorrenza di Parigini, Bajic e Cangiano.

Le formazioni ufficiali:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pinna, Brosco, Quaranta, Pucino; Saric, Danzi, Mosti; Sabiri; Dionisi, Simeri

PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Meroni, Caracciolo, Beghetto; Siega, De Vitis, Marin; Mastinu; Marconi, Palombi.