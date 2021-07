Ascoli, spunta l'idea Raicevic per l'attacco: il giocatore si è svincolato dal Livorno

vedi letture

Uno dei nuovi obiettivi per l'attacco dell'Ascoli potrebbe essere Filip Raicevic. Il giocatore, che ha disputato l'ultima stagione con la Ternana ottenendo la promozione in B, si è svincolato da Livorno, appena retrocesso in Serie D. Raicevic è dunque libero di accasarsi altrove. Al momento sembra essere lontana la riconferma a Terni, mentre l'Ascoli monitora la situazione. A riportare la notizia è TuttoAscoliCalcio.