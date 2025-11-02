Avellino-Reggiana, caos nel post-partita: lite accesissima tra Biancolino e Dionigi

La sfida tra Avellino e Reggiana aveva già regalato emozioni fortissime sul campo, con un pirotecnico 4-3 in favore dei biancoverdi destinato a restare tra le partite più spettacolari della stagione. Ma la tensione accumulata durante i novanta minuti non si è esaurita al triplice fischio. Il post-partita, infatti, è stato segnato da un acceso confronto tra i due allenatori, Raffaele Biancolino e Davide Dionigi, protagonisti di un battibecco che ha fatto discutere quanto il risultato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalle stanze adiacenti alla sala stampa sarebbero arrivate urla così forti da costringere l’addetto stampa dell’Avellino a interrompere la conferenza di Novakovich, in corso proprio in quel momento. Un episodio che testimonia quanto le scorie della gara abbiano inciso sul nervosismo dei protagonisti.

La ricostruzione de Il Resto del Carlino aggiunge un dettaglio chiave: la discussione sarebbe nata da un episodio avvenuto nei minuti finali, quando Biancolino avrebbe allontanato il pallone in occasione di una rimessa laterale assegnata alla Reggiana allo scadere. Un gesto interpretato come antisportivo dallo staff granata e che avrebbe acceso la miccia tra i due tecnici.