Brescia, Dionigi: "Non penso al mercato, solo alla gara contro il Vicenza". I convocati

Dopo la vittoria sul campo della SPAL, Davide Dionigi è chiamato a dare continuità alle prestazioni del suo Brescia nella partita di domani contro il Vicenza. Alla vigilia del match è l'allenatore delle Rondinelle è intervenuto in conferenza stampa: "Dobbiamo pensare a partita dopo partita perché si gioca troppo spesso e gli sforzi fisici sono tanti. Non vale solo per noi, ma per tutti e dunque ci sono delle incognite. Certamente l'idea è quella di dare continuità di risultato e iniziare bene l'anno, ma la partita contro il Vicenza conta esattamente come quella con la Spal, non c'è differenza. Voglio una prestazione fatta di compattezza contro una squadra che ci creerà delle difficoltà e guidata da un allenatore esperto. Siamo consapevoli della crescita e dobbiamo dare il massimo".

Sul mercato.

"C'è e non possiamo nasconderlo però sono tutte situazioni che verranno valutate successivamente e non ora. In queste settimane ho conosciuto bene i ragazzi sia dal punto di vista fisico che psicologico. Sono felicissimo di chi sto allenando, della rosa che ho a disposizione e sono focalizzato nel far rendere questi ragazzi al meglio e me li tengo stretti. Prima di tutto viene il Brescia, su questo pochi dubbi".

Subite troppi gol?

"C'è da migliorare e concedere meno, ma ci stiamo lavorando e lo faremo anche durante la sosta in maniera maniacale".

Diramata poi la lista dei convocati:

PORTIERI: Andrenacci, Joronen, Kotnik

DIFENSORI: Chancellor, Mangraviti, Martella, Mateju, Papetti, Sabelli, Verzeni

CENTROCAMPISTI: Bisoli, Bjarnason, Dessena, Jagiello, Labojko, Spalek, Van de Looi, Zmhral

ATTACCANTI: Ayè, Donnarumma, Ragusa, Torregrossa.