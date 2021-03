Brescia, dopo lo sfogo Cellino progetta il futuro: conferma di Clotet e 4 innesti per la A

Nonostante lo sfogo dei giorni scorsi - “Mi sento ospite indesiderato in casa d’altri” - il presidente del Brescia Massimo Cellino è pronto a programmare il futuro alla guida del club lombardo a partire dalla conferma sulla panchina di quel Pep Clotet che vedrà automaticamente rinnovato il proprio contratto in caso di salvezza con l’ex capitano Gastaldello che continuerà a essere il suo vice.

Per quanto riguarda la squadra invece le prossime gare saranno decisive per capire su chi puntare e su chi no nella prossima stagione. Come riporta Il Giornale di Brescia i casi più spinosi sono quelli legati ai giocatori in scadenza di contratto nel 2022 come il centravanti Alfredo Donnarumma e il terzino Bruno Martella che appaiono quelli più di dubbio, mentre si cercherà di fare tutto il possibile per trattenere due dei giocatori che hanno maggiore mercato come il portiere Jesse Joronen e il centrale difensivo Andrea Cistana. Punti fermi della prossima stagione saranno gli esterni Karacic e Pajac e il regista Van de Looi, mentre sul mercato l’idea è quella di inserire almeno quattro giocatori di qualità per provare a dare l’assalto alla Serie A, sempre che in questo finale di stagione il tecnico catalano non riesca in un vero e proprio miracolo sportivo.