Brescia, non solo Ayé. Jagiello sempre più padrone del centrocampo biancoazzurro

Non c’è solo Florian Ayé in vetrina in casa Brescia. Se l’attaccante è certamente l’uomo in più di questi ultimi mesi a brillare sempre più in mezzo al campo c’è Filip Jagiello. Il polacco arrivato dal Genoa infatti è l’uomo in più in mezzo al campo, quello che può cambiare il volto della gara con le sue giocate e che, seppur con caratteristiche più offensive, può non far rimpiangere del tutto quel Sandro Tonali che è stato il cervello delle Rondinelle nelle scorse stagioni. Jagiello con i due assist nelle ultime due gare è infatti diventato il secondo miglior assistman, dietro Ayé e all’ex Torregrossa (ora alla Sampdoria) della squadra. Tre assist a cui si aggiungono anche quattro reti che ne fanno il miglior centrocampista in fase realizzativa. Il polacco classe '97 con le sue prestazioni sta diventando sempre più padrone del centrocampo permettendo alla squadra di guadagnare metri preziosi per essere più pericolosa in avanti e rischiare meno dietro.