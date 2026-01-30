TMW
La Carrarese pesca in casa Juventus. Vicino l'approdo in azzurro di Rouhi
Si è parlato molto, negli ultimi giorni, di Jonas Rouhi, difensore della Juventus che negli anni scorsi è stato anche aggregato alla formazione Next Gen, ma i nodi sembrano adesso essere sciolti: come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il classe 2004, che vanta anche cinque presenze in Serie A con i bianconeri, è prossimo a un'avventura in Serie B, perché andrà in prestito alla Carrarese. L'accordo sembra ormai definito.
Non resta quindi che attendere le eventuali comunicazioni che ufficializzeranno il tutto.
