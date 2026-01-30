Ufficiale Juventus, Rouhi va a farsi le ossa in cadetteria: in prestito alla Carrarese fino a giugno

Nuova avventura per il laterale bianconero Jonas Rouhi, talento classe 2004 che va a farsi le ossa in cadetteria. Questo il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha appena annunciato il suo trasferimento in prestito alla Carrarese per la seconda parte della stagione:

Il comunicato ufficiale della Juve

"Jonas Rouhi giocherà la seconda parte della stagione 2025/2026 alla Carrarese. È ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell'esterno svedese al club toscano, in Serie B. Rouhi, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, prima del passaggio in Prima Squadra ha militato nella rosa della Next Gen, totalizzando 39 presenze tra tutte le competizioni e mettendo a segno anche due reti. Poi, come detto, l'approdo in Prima Squadra con la quale il 26 agosto 2024 ha trovato anche il suo esordio sul campo dell'Hellas Verona. Ora è pronto per iniziare questa nuova avventura, con l'obiettivo di continuare a crescere. Buona fortuna, Jonas!".