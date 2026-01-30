Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Juventus, Rouhi va a farsi le ossa in cadetteria: in prestito alla Carrarese fino a giugno

Juventus, Rouhi va a farsi le ossa in cadetteria: in prestito alla Carrarese fino a giugno
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 20:07Serie A
Giacomo Iacobellis

Nuova avventura per il laterale bianconero Jonas Rouhi, talento classe 2004 che va a farsi le ossa in cadetteria. Questo il comunicato ufficiale con cui la Juventus ha appena annunciato il suo trasferimento in prestito alla Carrarese per la seconda parte della stagione:

Il comunicato ufficiale della Juve
"Jonas Rouhi giocherà la seconda parte della stagione 2025/2026 alla Carrarese. È ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell'esterno svedese al club toscano, in Serie B. Rouhi, protagonista di una crescita costante nel Settore Giovanile bianconero, prima del passaggio in Prima Squadra ha militato nella rosa della Next Gen, totalizzando 39 presenze tra tutte le competizioni e mettendo a segno anche due reti. Poi, come detto, l'approdo in Prima Squadra con la quale il 26 agosto 2024 ha trovato anche il suo esordio sul campo dell'Hellas Verona. Ora è pronto per iniziare questa nuova avventura, con l'obiettivo di continuare a crescere. Buona fortuna, Jonas!".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
