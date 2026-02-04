Carrarese, Rouhi: "Qui per avere la continuità mancata coi passaggi tra Juve prima squadra e U23"

Giornate di presentazioni in casa Carrarese, con i nuovi acquisti che, come si legge sui canali ufficiali del club, hanno parlato per la prima volta da calciatori che vestono la maglia azzurra. Tra questi, anche l'ex Juventus Jonas Rouhi: "Sono molto felice di essere qui. Ho seguito molto il percorso del club negli ultimi due anni e, quando ho ricevuto la proposta, non ho avuto dubbi sulla scelta. Anzi, colgo l’occasione anche per ringraziare il presidente e il Direttore Sportivo per la fiducia che hanno riposto in me e per aver creduto in me".

Aggiunge quindi: "Conoscere tanti calciatori che oggi sono in rosa, come Zuelli, Garofani, Sekulov e Hasa, ha influito positivamente sulla mia decisione finale, sono ragazzi con i quali ho condiviso esperienze meravigliose e che sono felice di ritrovare come compagni di squadra anche qui a Carrara. Mi sento carico e non vedo l’ora di scendere in campo con questa maglia visto che anche dal punto di vista fisico sto bene e mi sono sempre allenato regolarmente, nonostante nell’ultimo anno e mezzo alla Juve non abbia giocato con continuità, per i continui passaggi tra Next Gen e prima squadra".

Conclude parlando del suo personale: "Credo di poter aiutare la squadra soprattutto nelle transizioni offensive, grazie alla mia velocità e alle mie doti di spinta sulla corsia estera, ma comunque, il mio obiettivo è quello di crescere anche dal punto di vista difensivo perché credo sia uno step fondamentale per una corretta interpretazione a tutto tondo del mio ruolo".