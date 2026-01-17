Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i giovani"

Lorenzo Romani, difensore della Calcio Lecco 1912 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ricorda con commozione il presidente viola Rocco B. Commisso, scomparso all’età di 76 anni.

“Sono entrato a far parte della Fiorentina a 16 anni e sin dal primo giorno il presidente mi ha fatto sentire la sua vicinanza e il suo affetto. Insieme a tutta la società ha supportato la mia crescita personale e professionale. Porterò per sempre nel cuore l’amore che ha mostrato verso noi giovani e lo ringrazierò per sempre per avermi trasmesso dedizione e passione, valori fondanti che porto con me ogni giorno”