Lecco, Romani ricorda Commisso: "Porterò nel cuore l'amore che ha mostrato per i giovani"
TUTTO mercato WEB
Lorenzo Romani, difensore della Calcio Lecco 1912 cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ricorda con commozione il presidente viola Rocco B. Commisso, scomparso all’età di 76 anni.
“Sono entrato a far parte della Fiorentina a 16 anni e sin dal primo giorno il presidente mi ha fatto sentire la sua vicinanza e il suo affetto. Insieme a tutta la società ha supportato la mia crescita personale e professionale. Porterò per sempre nel cuore l’amore che ha mostrato verso noi giovani e lo ringrazierò per sempre per avermi trasmesso dedizione e passione, valori fondanti che porto con me ogni giorno”
Altre notizie Serie C
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile