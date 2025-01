Ufficiale Catanzaro, ecco il rinforzo in difesa: dalla Cremonese arriva Quagliata

Giacomo Quagliata, difensore classe 2000, è un nuovo calciatore dell’US Catanzaro 1929. Arriva dall’US Cremonese (in questa prima parte di stagione 11 presenze in grigiorosso) con la formula del trasferimento temporaneo con diritto e obbligo di riscatto. Nato a Palermo, è in alcune compagini siciliane che muove i suoi primi passi da calciatore, trasferendosi poi nel settore giovanile della Pro Vercelli. Dopo l’esperienza a Latina e Bari, torna in Piemonte e qui, sempre con la maglia della Pro Vercelli, esordisce in Serie C. Nel 2020 si trasferisce in Olanda, all’Heracles Almelo, collezionando 58 presenze nella massima serie di quel paese con 1 gol e 5 assist. Nella stagione 2022/2023 approda alla Cremonese, collezionando 20 presenze in serie A. Vanta, tra l’altro, 4 presenze e una rete con l’under 21.

Quagliata è già a disposizione di mister Caserta e potrà essere convocato per la gara di domenica. Ha scelto il 3 come numero di maglia