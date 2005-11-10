TMW Non c'è solo Oso per la Fiorentina. Paratici vuole accelerare anche per Valdepenas

La rivoluzione di Paratici è pronta a concentrarsi sulla corsia di sinistra di difesa: stretta finale per Oso, che non esclude Valdepenas

La Fiorentina è scatenata e Fabio Paratici, dopo aver chiuso Viery e Dragusin in difesa (oltre ad Atta a centrocampo), è pronta a rinforzare la corsia di sinistra. In questo momento la dirigenza gigliata sta portando avanti parallelamente i dialoghi con il Real Madrid per Valdepenas e con il Siviglia per Oso eppure, secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, i viola potrebbero addirittura chiudere per l'arrivo di entrambi.

Stallo Valdepenas

Per il madridista in questo momento c'è una situazione di stallo. Il problema per Valdepenas riguarda la posizione dei Blancos, che vorrebbero cederlo tra 10 giorni perché Jose Mourinho ha chiesto di averlo con sé in ritiro per allenarlo nel periodo in cui mancheranno i nazionali. I viola però hanno paura che possa infortunarsi o che lo Special One si innamori delle sue qualità e ponga il veto a un suo addio. Per questo Paratici vorrebbe provare a spingere, in un'operazione 'stile' Nico Paz dove il Real Madrid manterrebbe il diritto di ricompra.

Oso in dirittura d'arrivo

Discorso diverso per quanto riguarda il terzino andaluso. La Fiorentina sta portando avanti dei dialoghi costanti con il Siviglia, intenzionato a vendere Oso per non perderlo a zero tra un anno. Dopo una prima offerta dei viola da 10 milioni e una richiesta da 12 del club spagnolo, l'intesa è vicina a chiudersi dopo che la Fiorentina ha deciso di alzare il tiro e portare il piatto a 12 milioni di parte fissa più una percentuale sulla futura rivendita sul giocatore. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.