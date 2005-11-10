Inter, Massolin può partire in prestito per andare a giocare con continuità: c'è il Sassuolo

Dopo aver visto sfumare Liberali, il club neroverde cerca un nuovo giovane talento da schierare sulla trequarti: piace proprio il classe 2002.

Il futuro di Yanis Massolin potrebbe essere lontano dall'Inter, almeno per una stagione. Il centrocampista offensivo francese inizierà regolarmente la preparazione estiva con la prima squadra agli ordini di Cristian Chivu, ma la forte concorrenza nel reparto rende difficile immaginare un impiego continuo nel corso del campionato. Per questo motivo - scrive oggi Tuttosport - la dirigenza nerazzurra sta valutando la soluzione del prestito, ritenuta la strada migliore per consentire al classe 2002 di accumulare minuti ed esperienza in Serie A senza perdere il controllo sul suo percorso di crescita.

La prima scelta del Sassuolo era Liberali

Tra le società che hanno manifestato interesse c'è il Sassuolo, deciso a rinforzare la trequarti con un profilo giovane e di prospettiva. Il club neroverde aveva individuato in Mattia Liberali il primo obiettivo, ma il trasferimento del talento al Como ha costretto la dirigenza a rivedere i propri piani.

Trattativa eventualmente al via dopo il ritiro

Al momento non sono ancora partite trattative ufficiali, ma i contatti potrebbero intensificarsi dopo il ritiro estivo dell'Inter, quando Chivu avrà completato le proprie valutazioni sulla rosa. Se dovesse emergere la necessità di garantire maggiore spazio al giocatore, il prestito diventerebbe l'opzione più probabile. Il Sassuolo resta alla finestra, pronto a cogliere l'occasione per aggiungere un talento di qualità al proprio reparto offensivo.