Catanzaro-Mantova 1-3, le pagelle: un Mantova nettamente superiore vola al secondo posto

La sfida tra Catanzaro e Mantova finisce 1-3. Superiorità notevole della squadra di Modesto che nel primo tempo va in vantaggio 0-2 con le reti di Tomasevic e Ruocco, nella ripresa chiude i giochi Bragantini con un Catanzaro che non è mai riuscito ad essere veramente pericoloso; nei minuti finali le aquile sono riuscite a trovare il goal della bandiera con Antonini

LE PAGELLE DEL CATANZARO

Pigliacelli 5.5 - Sui tre goal subiti non poteva fare più di tanto, ma su più occasioni ha evitate che il Mantova dilagasse

Antonini 5.5 - Ha patito per tutto il tempo l’attacco avversario, unica gioia della giornata l’ha trovata con il goal dell’1-3 supportando bene l’azione offensiva dei suoi

Imperiale 6.5 - Uno dei pochi che si salva nelle file del Catanzaro, ha lottato con grinta in difesa murando molti tiri pericolosi e si è anche fatto vedere in più circostanze in fase offensiva

Ruggero 5 - Dei difensori è stato quello che ha patito di più: con un gioco alle volte troppo falloso che li ha costato l’ammonizione, molta insicurezza e poca grinta

Petriccione 5 - Non cattura l’occhio degli spettatori ed è troppo passivo in fase difensiva, in attacco si è visto pochissimo e sono mancate le sue giocate a trovare gli uomini negli spazi

Mosti 5 - Decisamente anonimo all’interno della partita, poco presente nelle due fasi

Dal 46’ Tchaouna 5 - Avrebbe dovuto dare una scossa alla squadra ma anche lui si è adeguato ai ritmi dei suoi compagni

Frosinini 5 - Non è mai stato pericoloso, poca grinta e poca presenza nell’aiutare la squadra nelle due fasi

Dal 46’ Di Francesco 6 - E’ entrato con grinta e voglia di cambiare il match, purtroppo per lui i compagni non lo hanno assecondato più di tanto e non è riuscito a contribuire alla rimonta

Dorval 4.5 - Tra i peggiori in campo, moltissimi palloni sbagliati e non ha mai creato niente di pericoloso in fase offensiva

Dal 64’ D’Alessandro 5.5 - Non è stato incisivo, si è fatto vedere qualche volta in fase offensiva ma non ha mai impensierito la difesa avversaria

Iemmello 5 - Poco servito dai compagni, l’attacco sterile della sua squadra lo ha portato ad un’insufficienza. Con il pallone tra i piedi ha provato a creare qualcosa, ma anche oggi lui ha patito la difesa avversaria

Dal 64’ Pecorino 6 - La squadra avrebbe dovuto emulare la sua fame di rimonta, è entrato bene provandoci con più conclusioni da fuori ed è riuscito a servire l’assist per il goal della bandiera

Alesi 5 - Troppa poca grinta, molti palloni sbagliati e non ha creato niente di pericoloso: insufficienza obbligatoria per un trequartista che dovrebbe avere le qualità che a lui sono mancate

Dal 78’ Arditi - s.v.

Pafundi 5.5 - Ad inizio partita sembrava potesse essere lui la spina nel fianco degli avversari, inutile dirlo che la sua prestazione sia andata in calando e tutta la squadra ne ha risentito

Allenatore: Gorgone 4.5 - Squadra senza identità: non creano davanti e ballano dietro, questo Catanzaro deve cambiare tanto se vuole ambire a rimanere nel campionato cadetto. Rischio esonero per lui dopo la prestazione di questo pomeriggio

LE PAGELLE DEL MANTOVA

Bardi 6 - E’ stato impegnato pochissime volte, sul goal subito non avrebbe potuto fare molto di più data la conclusione violenta e ravvicinata

Cella 6 - Quest’oggi il blocco difensivo del Mantova è stato impeccabile, dando sicurezza alla squadra e non permettendo agli avversari di creare occasioni pericolose. Pecca per lui l’ammonizione subita nel primo tempo

Castellini 6.5 - Ha mantenuto una buon livello di concentrazione per tutta la partita, rimanendo solido in difesa e mostrandosi come lui sa fare più volte in fase offensiva trovando anche l’assist per il 3 a 0

Tomasevic 6.5 - Ha sbloccato la partita sfruttando un errore di marcatura su un calcio d’angolo, difensivamente sempre solido ed attento commettendo pochi falli

Dal 73’Del Lungo - s.v.

Ignacchiti 6.5 -Partita eccellente per lui. Si fa trovare spesso nei punti giusti del settore offensivo riuscendo a smistare i palloni e ad arrivare alla conclusione più volte, in fase difensiva rientra e da fastidio in maniera corretta agli avversari

Kouda 6.5 - E’ stato il motore della squadra correndo su tutti i palloni, sia offensivi che difensivi, giocando semplice e non sbagliando niente

Dal 83’Keita - s.v.

Benaissa-Yahia 6 - Partita sufficiente per lui, accompagna sempre le azioni offensive dei suoi posizionandosi bene e trova anche l’assist per il Goal di Ruocco. Pecca l’ammonizione per comportamento scorretto a fine partita

Silva 5.5 - Tra le file del Mantova è stato il giocatore che si è sentito meno, passivo in fase offensiva e falloso in fase difensiva

Ruocco 7 - Insieme ai compagni di reparto fa quello che vuole in attacco, trova il 5° goal del suo campionato confermando un grandissimo inizio di stagione

Dal 71’Gliozzi 5.5 - Completamente assente dal suo ingresso, da lui ci si aspettava che tenesse qualche pallone in più per far salire la squadra

Ilie 6.5 - Anche lui fa abbastanza quello che vuole in attacco, è spesso solo, dribbla, serve i compagni e calcia in porta, trova l’assist dello 0-1 ma non trova il goal perché pecca di freddezza in fase conclusiva

Dal 66’Longonda 6 - Ha fatto sentire la sua fisicità in mezzo al campo, ed ha ancora sfiorato il goal con un tiro che il portiere ha alzato sulla traversa

Bragantini 7 - Ha sempre impegnato la difesa avversaria con i suoi movimenti e le sue giocate, nel secondo tempo trova il 3-0 scattando bene sul filo del fuorigioco e dribblando il portiere avversario

Dal 66’Cajazzo 6 - Al suo ingresso in campo si è dato da fare impegnando sempre la difesa avversaria

Allenatore: Modesto 7 - La sua squadra è proprio bella da vedere giocare, c’è sintonia e precisione in fase conclusiva, si vede la voglia di risultati nelle facce dei suoi giocatori