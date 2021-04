Chievo, Aglietti: "Sconfitta pesante e difficile da commentare, poco lucidi in avanti"

Le dichiarazioni di Aglietti dopo Cittadella-Chievo 1-0.

Non nasconde la propria delusione Alfredo Aglietti, dopo la sconfitta del suo Chievo per 1-0 sul campo del Cittadella. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico gialloblù ai canali ufficiali del club.

Mister, un’altra occasione mancata viste le tante situazioni che potevano portare il risultato a favore dei tuoi ragazzi.

“Oggi è una partita difficile da commentare. Abbiamo avuto 10/15 situazioni in cui eravamo in superiorità numerica, che però non abbiamo sfruttato non riuscendo neanche a calciare in porta. Abbiamo sempre sbagliato l’ultimo passaggio: questione di concentrazione e anche di qualità, perché se quando siamo in avanti non alziamo la testa alla fine non concretizziamo tutta la mole di gioco che creiamo. Dispiace, perché perde questa partita è pesate sia per quanto visto in campo che per la classifica. La partita si stava avviando sullo 0-0 e noi avevamo fatto qualcosa in più, ma solo fino all’area di rigore. Dobbiamo mettere maggiore determinazione, ma anche più qualità nella lettura delle diverse situazioni di gioco. Bisogna essere più lucidi, pensare meno a sé stessi e più alla squadra. Sono molto arrabbiato, mi sono piaciute poche cose negli ultimi metri”.