Chievo-Cittadella 2-1, le pagelle: Rigione monumentale, Pavan non basta al Citta

Queste le valutazioni di Chievo-Cittadella: gara finita 2-1 per i gialloblù.

CHIEVO-CITTADELLA 2-1

Marcatori: 31’ De Luca (Ch), 75’ Bertagnoli (Ch), 81’ Pavan (Ci)

Semper 6 – Nel primo tempo viene chiamato in causa solo una volta, quando esce per bloccare un pallone servito in area da Branca a Cissé. Non impeccabile, invece, sul gol di Pavan.

Mogos 6 – Partita meno intraprendente del solito sul piano offensivo, ma nella quale comunque occupa la sua corsia in modo diligente e ordinato.

Rigione 7 – Monumentale nel duello con gli attaccanti avversari, che non hanno praticamente mai l’occasione di rendersi pericolosi. Diverse chiusure decisive, soprattutto nel finale.

Gigliotti 6 – Contribuisce a far arrivare pochi pericoli dalle parti di Semper, provando qualche volta anche ad impostare. (Dal 57’ Leverbe 5,5 – Ha qualche responsabilità sul gol di Pavan, non impattando il pallone di testa sulla punizione di Iori)

Renzetti 6,5 – Solito motorino sulla corsia di sinistra, che accompagna l’azione offensiva e mette in mezzo il pallone del gol del vantaggio.

Canotto 5,5 – L’ex Juve Stabia mette in campo voglia e dinamismo, a cui però non unisce sempre la necessaria precisione sul piano delle scelte tecniche. (Dal 68’ Bertagnoli 6,5 – Entra in partita nel migliore dei modi, segnando la rete del momentaneo 2-0)

Viviani 6 – S’inserisce alla perfezione nella battaglia in mezzo al campo che caratterizza la maggior parte del match. Rispetto ad altre occasioni, s’inserisce mano in avanti. (Dall’85’ Ciciretti s.v.)

Palmiero 6,5 – Prova a dare le solite geometrie alla squadra, riuscendoci a fasi alterne nel primo tempo per poi crescere nella ripresa.

Garritano 6 – Mette il piede in diverse azioni offensive del Chievo, provando anche la conclusione e trovando solo l’incrocio dei pali.

Margiotta 6,5 – Utile soprattutto in fase di costruzione della manovra, come dimostra l’azione del gol di De Luca che parte proprio dai suoi piedi. Suo anche l’assist per il raddoppio di Bertagnoli. (Dall’85’ Zuelli s.v.)

De Luca 7 – Si conferma in un ottimo momento, sbloccando un match decisamente equilibrato con un bel colpo di testa su cross di Renzetti. Importante anche per le sue sponde intelligenti per i compagni. (Dal 68’ Fabbro 6 – Utile nel finale per tenere la palla lontano dall’area)

CITTADELLA

Maniero 6 – In un primo tempo senza molti patemi, non può nulla sul colpo di testa di De Luca che vale lo svantaggio. Ha poche responsabilità anche sul raddoppio di Bertagnoli.

Ghiringhelli 5 – Si spinge poco in avanti sulla destra, soffrendo l’intraprendenza di Renzetti. Ancora più in difficoltà dopo l’intervallo.

Adorni 6 – Tra i giocatori più pericolosi in maglia granata sul piano offensivo. Lascia troppo spazio a De Luca in occasione del gol, ma poi si rende protagonista di buone chiusure difensive.

Camigliano 6 – Divide le responsabilità con Adorni sul gol di De Luca. Si riscatta nel duello con l’attaccante, impedendogli qualche minuto dopo di calciare verso la porta e limitandolo anche alter volte.

Benedetti 6 – Soffre meno di Ghirigelli, contenendo abbastanza bene Canotto e Mogos. Meno efficace sul piano offensivo.

Vita 6 – Partita di sostanza per il centrocampista, che prima della fine del primo tempo deve abbandonare il campo per infortunio. (Dal 42’ Baldini 5,5 – Parte con buon piglio, ma si vede poco nel corso della gara)

Iori 6,5 – Mette in campo la sua intelligenza tattica, facendosi notare sia in fase di costruzione che a livello d’interdizione. Sua la punizione da cui arriva il gol di Pavan.

Branca 6,5 – Gioca con discreta intraprendenza, mettendo in mezzo qualche pallone invitante per le punte e sfiorando il gol un paio di volte. (Dal 77’ Pavan 7 – Entra e segna il gol della speranza per il Citta, che però non basta)

D’Urso 5,5 – Buon avvio di gara, creando qualche problema al Chievo tar le linee. Sempre più in ombra con il passare dei minuti. (Dal 77’ Gargiulo s.v.)

Tsadjout 5 – Gioca prevalentemente sul settore sinistro dell’attacco, non riuscendo praticamente mai a rendersi pericoloso. (Dal 77’ Tavernelli s.v.)

Cissé 5,5 – Primo tempo abbastanza anonimo dell’attaccante, ben contenuto dai difensori gialloblù. Nella ripresa impegna Semper solo una volta, senza riuscire a segnare. (Dal 71’ Ogunseye 5,5 – Non dà l’apporto sperato negli ultimi metri)