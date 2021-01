Chievo, De Luca: "Vittoria importante, noi attaccanti diamo sempre tutto"

Le parole di De Luca dopo Chievo-Cittadella 2-1.

L’attaccante del Chievo Manuel De Luca ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il match contro il Cittadella, vinto per 2-1 e deciso anche da un suo gol.

La tua è stata una prestazione totale, con il gol e anche con tanto lavoro sporco come chiede il mister a voi attaccanti.

“Sì, è quello che serviva oggi. Sapevamo che il Cittadella era una squadra aggressiva, che ci veniva a prendere su. Credo che la squadra abbia fatto un’ottima partita contro un avversario forte e siamo contenti. Come dice il mister, dobbiamo giocare partita dopo partita e non guardare la classifica. Comunque, questa è una vittoria molto importante per noi”.

Cosa hai pensato quando hai visto arrivare il cross di Renzetti?

“C’ero andato già vicino con la Reggina e con l’Empoli, oggi doveva entrare. Il portiere ci stava per arrivare, ma quando l’ho vista in rete ho provato una gioia immensa”.

Il mister vi fa ruotare molto in avanti: come ti trovi con Margiotta?

“Mi trovo bene con tutti, non solo con lui. Il mister ci chiede tanto, così come la squadra. Vogliono che teniamo su palla e che facciamo salire la squadra: noi cerchiamo di dare sempre tutto”.

Nel fine settimana comincia il girone di ritorno: quali sono le tue aspettative, personali e di squadra?

“Io cerco sempre di dare il meglio. Come dice il mister, devo pensare gara dopo gare a fare bene ogni volta”.