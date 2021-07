Chievo momentaneamente escluso dal campionato di B: i clivensi annunciano ricorso

vedi letture

Problemi di iscrizione al prossimo campionato di Serie B per il ChievoVerona, che si è vista stangata dall'esame Co.Vi.Soc.

In merito, ecco il comunicato della società clivense:

"In merito alla comunicazione pervenuta in data odierna alle 23.05 dalla Co.Vi.So.C, il ChievoVerona annuncia il ricorso ritenendo di aver operato in linea con le normative vigenti e federali, per l’iscrizione al campionato di Serie B 2021/22".