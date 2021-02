Chievo-Reggiana 1-0, le pagelle: Obi man of the match, Muratore tarantolato

Queste le valutazioni di Chievo-Reggiana, gara terminata 1-0 per i veneti.

CHIEVO-REGGIANA 1-0

Marcatori: 92’ Obi (C)

CHIEVO

Semper 6,5 – Nel primo tempo si oppone ottimamente ad un tentativo pericoloso di Semper. Sempre attento anche nella ripresa, quando la Reggiana premete per trovare il gol.

Mogos 6 – Meno debordante sulla corsia di destra rispetto al solito, dovendo fare i conti con un avversario tosto come Kirwan.

Leverbe 6 – Veste i consueti panni del regista difensivo, senza però impostare la manovra con troppa precisione. Buona comunque la sua prova in fase di marcatura.

Rigione 6,5 – Grande attenzione all’interno dell’area da parte del difensore, che si propone sempre con pericolosità anche sulle palle inattive.

Renzetti 6,5 – Cresce con il passare dei minuti, per la sua incidenza sulla fascia sinistra. Nel secondo tempo è tra i più attivi in maglia gialloblù.

Ciciretti 6 – La sua prova è altalenante, con giocate di alta scuola e anche momenti in cui fatica ad incidere nella manovra gialloblù. (Dal 59’ Di Gaudio 6 – Esordio nel Chievo abbastanza anonimo, in cui tocca pochi palloni nella parte finale del match)

Viviani 5,5 – In mezzo al campo soffre la pressione dei centrocampisti avversari, toccando il pallone poche volte (soprattutto nel primo tempo) e spesso in modo impreciso. (Dall’83’ Palmiero s.v.)

Obi 7,5 – Prova da vero e proprio gladiatore del centrocampo, per i tanti palloni che recupera e per come si propone in avanti. Sfiora il gol nella ripresa, per poi regalare al Chievo nel finale una vittoria importantissima.

Canotto 6,5 – Il più attivo del Chievo nel primo tempo, con diversi tentativi tra cui uno che impegna severamente Venturi. Cambia fascia dopo l’intervallo, continuando a spingere. (Dal 59’ Giaccherini 6 – Viene posizionato tra le linee, servendo qualche pallone agli attaccanti veronesi)

De Luca 5,5 – Lotta su tutti i palloni, ma negli ultimi metri ha all’attivo solo una conclusione terminata fuori. (Dal 69’ Garritano 6,5 – Porta maggiore freschezza all’attacco del Chievo nella parte conclusiva della sfida)

Fabbro 6 – Staziona prevalentemente sul settore destro dell’attacco, mettendo in mezzo qualche pallone invitante. Cresce nella seconda frazione di gioco, soprattutto in fase di recupero palla. (Dal 69’ Margiotta 6 – Impegna Venturi in una circostanza, su passaggio filtrante di Giaccherini).

REGGIANA

Venturi 6,5 – Tra i migliori nella compagine granata, per aver tenuto a galla i suoi fino alla fine con importanti interventi su Canotto, Ciciretti e Obi. Capitola sulla conclusione last minute del capitano clivense.

Yao 6 – Gioca nell’inedito ruolo di terzino destro, pensando prevalentemente alla fase di contenimento e facendolo nel migliore dei modi. Soffre maggiormente nella ripresa.

Rozzio 6 – Guida la retroguardia con grande autorità, impedendo a diversi palloni di arrivare dalle parti di Venturi. Qualche errore di troppo dopo l’intervallo.

Martinelli 6,5 – Positivo nel confronto con gli attaccanti del Chievo, a cui non lascia molte occasioni. Mantiene la lucidità per tutto l’arco della gara.

Kirwan 6 – Arretra nel ruolo di terzino, tenendo testa a Mogos e proponendosi diverse volte in avanti. Nel finale esce stremato. (Dall’87’ Gyamfi s.v.)

Muratore 7 – Sempre in pressione sui portatori di palla avversari, talvolta si spinge in avanti andando anche alla conclusione. Nel complesso il migliore in campo nella squadra di Alvini.

Espeche 6 – Il suo è un lavoro di sciabola e di fioretto in mezzo al campo, sia fermando le azioni avversarie che dando geometrie al gioco granata. Cala ad inizio ripresa. (Dal 62’ Varone 6 – Con il suo ingresso, la mediana granata acquista maggiore fisicità e dinamismo)

Laribi 6,5 – Parte sulla falsa riga del match con l’Entella, impegnando severamente Semper e creando altri pericoli. Sempre insidioso quando si accende negli ultimi metri. (Dal 73’ Cambiaghi s.v.)

Lunetta 6 – Si muove molto, dando un buon contributo di qualità e sostanza tra le linee.

Siligardi 6 – In crescita rispetto al suo debutto, si fa apprezzare per corsa e buone giocate messe a servizio dei compagni. (Dal 62’ Radrezza 6 – Crea ancora più densità tra le linee, aiutando la Reggiana a spingere nelle fasi finali del match)

Mazzocchi 5,5 – Fa a sportellate con i difensori avversari, senza però avere molte occasioni. (Dal 62’ Zamparo 6,5 – Ottimo impatto sulla gara, visto che si rende pericoloso in un paio di occasioni)