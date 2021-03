Cittadella in calo? Perticone: "Sconfitti da un Pescara dominato. Playoff? Dipende solo da noi"

La sconfitta interna contro il Pescara ha allungato a tre la striscia di giornate consecutive senza vittorie per il Cittadella. Un rendimento, quello degli uomini di Roberto Venturato che ha reso più difficoltoso il lavoro per il consolidamento della posizione playoff. “C’è stata una grande delusione – ha raccontato al Corriere del Veneto il difensore granata Romano Perticone in merito alla sconfitta contro il Delfine – abbiamo perso una partita giocata bene contro una squadra in difficoltà. Abbiamo perso a Venezia o a Salerno, ma abbiamo anche fatto eccellenti partite come quella contro l’Empoli. Io direi che in questi momenti di difficoltà i giocatori si devono mettere solo a disposizione e seguire quello che ci dice l’allenatore. Rimane la delusione perché sul campo abbiamo avuto un dominio territoriale assoluto e il risultato non lo testimonia. C’è un trend non positivo, ma nei momenti difficili bisogna essere positivi e convinti di noi stessi. È ancora tutto nelle nostre mani. Ho fatto tanti campionati in tanti realtà diverse. Stare nei playoff è veramente difficile, se siamo lì è perché qualcosa abbiamo fatto”