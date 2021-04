Cittadella, Michelini: "Progetto di riqualificazione del 'Tombolato' in fase molto avanzata"

Cittadella a caccia della qualificazione ai playoff promozione in queste ultime giornate di stagione regolare in Serie B. Per il club veneto, però, questo non è l'unico tema d'attualità. Al centro delle attenzioni c'è anche la riqualificazione dello stadio 'Tombolato' su cui si è espresso, dai microfoni di Rigorosamente Cittadella l'ad Mauro Michelini: "Il progetto per la riqualificazione del Tombolato è in fase avanzata. Abbiamo idee molto chiare su quello che intendiamo realizzare e c’è la novità relativa a un decreto pubblicato a fine febbraio che ha riformato alcuni aspetti legati all’ambito sportivo. Grazie a ciò la procedura burocratica e amministrativa dovrebbe essere agevolata rispetto alle regole attuali, per accelerare e arrivare all’obiettivo. Si apre un’opportunità che probabilmente semplifica il progetto che dobbiamo fare".