Cittadella-Venezia 0-1, le pagelle: Di Mariano decisivo. Incerto Kastrati

Cittadella-Venezia 0-1

Marcatori: 50' Di Mariano (Venezia)

CITTADELLA

Kastrati 5 - Protegge i pali della porta granata non dimostrandosi impeccabile nella circostanza dell'1-0 avversario.

Ghiringhelli 5,5 - Controlla l'out di destra soffrendo, diverse volte, le sortite offensive di Di Mariano&Co.

Frare 6 - Gioca al fianco di Adorni non commettendo grosse sbavature sotto l'aspetto difensivo.

Adorni 6 - Dirige la retroguardia di Venturato non badando a fronzoli in fase difensiva.

Donnarumma 5 - Pattuglia la fascia sinistra facendosi colpevolmente saltare da Johnsen in occasione dell'1-0 arancioneroverde.

Vita 5,5 - Interpreta timidamente il ruolo di mezzala non creando grossi grattacapi alla difesa del Venezia (dall'82' Pavan sv - Subentra a Vita donando nuova linfa al centrocampo granata).

Iori 6 - Gestisce un cospicuo numero di palloni regalando le giuste geometrie alla formazione di Venturato.

Branca 6,5 - Conferisce intraprendenza alla mediana del Cittadella cercando e non trovando lo spunto decisivo (dall'82' Rosafio sv - Sostituisce Branca dando un pizzico di vivacità alla manovra offensiva granata).

Proia 5,5 - Veste i panni del trequartista faticando, nonostante l'impegno, a rendersi pericoloso (dal 72' Beretta 6 - Prende il posto di Proia apportando energie fresche alla trequarti granata).

Tsadjout 5 - Riceve pochissimi palloni giocabili sprecando, nella ripresa, una clamorosa palla gol (dall'82' Gargiulo sv - Subentra a Tsadjout posizionandosi diligentemente a centrocampo).

Baldini 6,5 - Svaria lungo l'intero fronte d'attacco granata andando vicino, più volte, alla giocata decisiva (dall'89' Ogunseye sv - Sostituisce Baldini non avendo né tempo né spazio per farsi valutare adeguatamente).

VENEZIA

Mäenpää 6,5 - Mantiene la propria porta inviolata facendosi trovare pronto ogniqualvolta chiamato in causa.

Mazzocchi 6 - Corre lungo la fascia destra attaccando e difendendo con la medesima abnegazione.

Svoboda 6 - Spalleggia Ceccaroni al centro della difesa arancionero verde facendosi particolarmente apprezzare nel gioco aereo.

Ceccaroni 6,5 - Guida coscienziosamente la retroguardia di Zanetti sfiorando, ad inizio primo tempo, il gol.

Molinaro 6 - Percorre regolarmente la corsia di sinistre effettuando un paio di cross degni di nota.

Črnigoj 5,5 - Non entra correttamente in partita commettendo diversi errori in mezzo al campo.

Taugourdeau 6 - Gioca davanti alla difesa distribuendo ordinatamente il gioco lungo la mediana arancioneroverde.

Dezi 6 - Ricopre il ruolo di intermedio di centrocampo svolgendo disciplinatamente entrambe le fasi di gioco (dall'89' Cremonesi sv - Subentra a Dezi rimpinguando le maglie della difesa di Zanetti).

Johnsen 7 - Regala un paio di contropiedi dei suoi servendo a Di Mariano l'assist del definitivo 1-0 (dal 70' Aramu 6 - Sostituisce Johnsen mettendo intelligentemente al servizio dell squadra).

Forte 6,5 - Lotta incessantemente contro l'intera difesa granata andando vicinissimo, più e più volte, alla via del gol (dall'83' Esposito sv - Prende il posto di Forte fornendo nuove energie all'attacco del Venezia).

Di Mariano 7 - Affonda diverse volte lungo la fascia di competenza realizzando, con un destro dal limite, la rete del definitivo 1-0 (dall'83' Bjarkason sv - Subentra al match winner Di Mariano non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in mostra).