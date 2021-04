Cittadella, Venturato: "Girone di ritorno al di sotto delle attese". Benedetti out dai convocati

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato alla vigilia della sfida contro il Frosinone ha parlato in conferenza stampa della necessità di cambiare passo in questo finale di stagione: “Sono partite che determineranno la classifica finale, è un momento cruciale per il campionato e noi avremo tre incontri di seguito molto importanti. Ma per ora concentriamoci sul Frosinone, una squadra che avrà voglia e determinazione per tornare a vincere in casa propria. Sarà una delle partite in cui ci giochiamo molto. Abbiamo giocato un girone di ritorno al di sotto delle attese anche se in alcune circostanze avremmo meritato di più, ma ora dobbiamo cercare di giocarci i nostri obiettivi con l’atteggiamento giusto. Ci sono ancora sei partite da giocare, penso che abbiano una rosa di assoluto valore e non sono la persona che cerca alibi dovuti al Covid-19 o ai tanti infortuni subiti. - continua Venturato come riporta Trivenetogoal.it - Modulo? Quello che conosciamo meglio è con le due punte, ci abbiamo lavorato per anni, ma in questa stagione ho tentato anche la strada dell’albero di Natale che è una variabile importante. Infortuni? Benedetti ha un’infiammazione importante al tallone del piede, non ci saranno neanche Cassandro, Baldini e Smajlaj, mentre Frare è a disposizione”.

Sono 20 i convocati del tecnico che dovrà fare a meno ad Adorni, squalificato, e agli infortunati Cassandro, Baldini e Benedetti. Questa la lista completa:

Portieri: Maniero Kastrati

Difensori: Perticone, Camigliano, Ghiringhelli, Frare, Donnarumma

Centrocampisti: Iori, Proia, D’Urso, Vita, Gargiulo, Branca, Pavan, Mastrantonio

Attaccanti: Rosafio, Tsadjout, Beretta, Tavernelli, Ogunseye