Ufficiale Colpo a centrocampo per la Sampdoria. Henderson firma un triennale con opzione

Ne avevamo parlato proprio questa mattina, la Sampdoria era pronta a calare un colpo a sorpresa: come infatti avevamo riportato, era già a Genova per le visite mediche di rito il centrocampista scozzese Liam Henderson, svincolato dopo la retrocessione dell'Empoli.

E ora l'ufficialità, con il classe 1996 che ha sottoscritto con la società blucerchiata un contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo a condizione per la stagione ancora successiva.

Ecco la nota:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Liam Henderson (nato a Livingston, Scozia, il 25 aprile 1996). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027 (con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2028)".