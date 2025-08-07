Lazio Women, rinforzo inglese per il centrocampo. C'è la firma di Ashworth-Clifford
Volto nuovo in casa Lazio Women, con il club biancoceleste che annuncia una nuova centrocampista per il nevralgico reparto a disposizione: dopo l'esperienza in USA, torna in Europa la classe 1999 Lucy Ashworth-Clifford, che firma un accordo con la compagine capitolina.
Di seguito, la nota ufficiale:
"La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Lucy Ashworth-Clifford è una nuova calciatrice biancoceleste.
Centrocampista inglese classe 1999 dotata di un'ottima duttilità tattica, ha iniziato la propria carriera nei settori giovanili di Manchester United e Manchester City, prima di trasferirsi negli U.S.A. per vestire la maglia dei Lamar Cardinals. Tornata in Europa, Ashworth-Clifford ha giocato con il Lewis FC prima di approdare al Celtic con cui ha collezionato in due stagioni quarantuno presenze nella massima divisione scozzese, coronate da cinque apparizioni nella UEFA Women's Champions League.
Benvenuta Lucy!".
