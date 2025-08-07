Milanese torna all'Ascoli. Arriva dalla Cremonese in prestito con obbligo di riscatto
A un anno di distanza dall'ultima volta, veste nuovamente la maglia dell'Ascoli il centrocampista classe 2002 Tommaso Milanese, che arriva - o meglio, torna - in bianconero dalla Cremonese, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Ad annunciarlo, la stessa società marchigiana, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il gradito ritorno in bianconero del centrocampista Tommaso Milanese, che, a distanza di un anno, vestirà nuovamente la maglia del Picchio. Classe 2002, arriva dalla Cremonese a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.
Dopo l’esperienza in bianconero nella Serie B 2023/24, era rientrato alla base, in quella Cremonese che a fine stagione otterrà la promozione in Serie A. Dopo i primi sei mesi in grigiorosso, ha chiuso la stagione 24/25 alla Carrarese, sempre in B.
Il Club bianconero accoglie con un caloroso bentornato Tommaso, nella certezza che potrà fornire tutto il suo contributo per il raggiungimento dei risultati sportivi preposti".
Questa, invece, la nota del club grigiorosso: "U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo temporaneo alla società Ascoli Calcio 1898 FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Milanese, in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".
