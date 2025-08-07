Ufficiale Modena, arriva Zanimacchia dalla Cremonese. I dettagli del trasferimento in gialloblù

È attraverso una nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Modena "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla US Cremonese le prestazioni sportive di Luca Zanimacchia, in prestito con diritto di riscatto e/o obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Indosserà la maglia n°98.

Nato a Desio nel 1998, Zanimacchia è un esterno offensivo duttile, capace di agire su entrambe le corsie e all’occorrenza anche da trequartista. Giocatore dinamico e abile nell’uno contro uno, porta in gialloblù esperienza e grande conoscenza del campionato cadetto, nel quale ha già ottenuto due promozioni nella massima serie.

Il suo percorso calcistico parte dalla Lombardia, con i primi passi tra Polisportiva Nova, Aldini e Varese, per poi approdare al Legnago Salus, dove si mette in evidenza a 16 anni in Serie D. Nell’estate del 2016 entra nel settore giovanile del Genoa, dove completa il proprio percorso di formazione fino alla Primavera. Nel 2018 il passaggio alla Juventus, con cui disputa due stagioni in Serie C nella formazione Under 23. Nella stagione 2019/20 arriva anche l’esordio in Serie A e la prima da titolare allo Juventus Stadium contro la Roma, prima di trasferirsi in Spagna al Real Zaragoza nella Segunda División, dove colleziona 28 presenze e 2 gol.

Rientra in Italia e firma per la Cremonese: nel campionato 2021/22 è protagonista assoluto della promozione in Serie A dei grigiorossi con 8 reti e 6 assist. Confermato anche nella massima serie, dopo aver collezionato 15 presenze passa al Parma in prestito, dove scende sempre in campo e disputa da titolare una semifinale playoff.

Nelle ultime due stagioni è tornato ad essere un pilastro del reparto offensivo della Cremonese. Nel 2023/24 ha collezionato 41 presenze di cui 36 da titolare, vedendo sfumare la promozione in A solo in finale playoff. La seconda promozione con i grigiorossi è arrivata nella scorsa annata, nel quale ha collezionato 33 presenze, 1 gol e 4 assist, vincendo la finale con lo Spezia.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Luca il benvenuto nella famiglia gialloblù".