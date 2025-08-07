Ufficiale Lisa Boattin saluta la Juventus Women. Quattordici i trofei in bianconero

Lisa Boattin saluta la Juventus Women.

Ci sono storie che non hanno bisogno di tante parole. Bastano le immagini, i ricordi. Bastano le maglie sudate, le corse sulla fascia, gli abbracci dopo un gol, dopo un trionfo. E se c’è una certezza è che la storia di Lisa Boattin resterà scritta per sempre nella memoria del nostro Club.

Oggi questa storia si chiude: questo bellissimo viaggio trascorso insieme è arrivato a destinazione.

Era il 2017 quando tutto è cominciato. C’era anche lei, talentuosa ventenne con tanti sogni da realizzare, in campo: l’ingresso sul rettangolo verde nella ripresa e, come spesso le è accaduto, il segno lasciato immediatamente con i primi due assist della sua avventura a tinte bianconere.

8 le stagioni vissute con la sua maglia numero tredici addosso, come fosse una seconda pelle.

14 i trofei sollevati assieme: 6 campionati, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane.

227 le volte che ha rappresentato i nostri colori, seconda nella classifica di tutti i tempi.

A lei va il nostro ringraziamento più sincero e non possiamo che augurarle il meglio per il futuro.

Grazie di tutto, Lisa. E buona fortuna!