Cosenza, Guarascio segue l'allenamento. Discorso alla squadra prima della volata finale

Ripresa degli allenamenti in casa Cosenza sotto lo sguardo del presidente Eugenio Guarascio. Il numero uno dei Lupi, si legge su Cosenza Channel, prima della seduta ha voluto parlare alla squadra allenata da Roberto Occhiuzzi con l’intento di spronare il gruppo in vista della volata finale del campionato, decisiva per la salvezza.

Per quanto riguarda la seduta di lavoro, rientro in gruppo per Schiavi e Falcone, con le condizioni del portiere che verranno monitorate giorno dopo giorno per valutare il recupero. Ancora a parte, invece, Ettore Gliozzi.