Cosenza, Occhiuzzi: "Due errori arbitrali enormi sui gol, c'è bisogno del VAR"

Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa 2-0 contro l'Empoli. Queste le dichiarazioni riprese dal sito ufficiale del club calabrese: "Ci sono due errori arbitrali enormi in occasione dei gol subiti, gli arbitri hanno bisogno del VAR. L'intervento di Tiritiello, sul rigore concesso, è nettamente sulla palla mentre sul secondo gol c'è un fallo evidente su Ba. Gli arbitri fanno il loro lavoro ma hanno bisogno di supporto".

"La gara si è messa come volevamo noi dopo un inizio non positivo. Dispiace per il gol subito prima dell'intervallo, oggi i numeri dicono che siamo nella zona pericolosa della classifica ma i conti si faranno alla fine. Non credo che non ci sia stata la prestazione, la squadra si è impegnata e ha colpito due legni giocando contro la capolista: faremo delle valutazioni in sede di calciomercato, vogliamo mantenere la categoria. Qui c'è l'abitudine ad analizzare i dati impietosi e non quelli più rassicuranti, ho giocatori di categoria che danno l'anima ma quello che deve dare di più sono soprattutto io: ci sarà da intervenire per apportare correttivi all'organico, abbiamo idee chiare su chi scegliere e il direttore è già al lavoro"; ha concluso Occhiuzzi.