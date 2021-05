Cremonese, in arrivo Trinchera dal Cosenza. Sarà il braccio destro di Braida

La Cremonese sembra aver deciso di puntare su Stefano Trinchera, in scadenza di contratto con il Cosenza, per il ruolo di direttore sportivo nella prossima stagione. Lo riferisce Cuoregrigiorosso.it spiegando che il dirigente dovrebbe diventare il braccio destro del dg Ariedo Braida nonostante sulle sue tracce ci sia anche il Bari in Serie C.