Cremonese, Nardi ha convinto dirigenza e tecnico. Sarà riscattato dal Novara

Le prestazioni di Filippo Nardi, centrocampista classe '98, in quest'ultima stagione hanno convinto la Cremonese e il tecnico Fabio Pecchia. Per questo la società è a lavoro con il Novara, fresco di cambio societario, per riscattare il giocatore e permettergli di continuare l'avventura in grigiorosso anche nella prossima stagione. Lo riferisce il Corriere dello Sport.