Cremonese, per Strizzolo sondaggi da parte di Vicenza e Virtus Entella

vedi letture

Nuova pretendente per Luca Strizzolo. Dopo il Pordenone, che però sembra orientato a chiudere con l’Entella per Morra, sull’attaccante della Cremonese è piombato il Vicenza che potrebbe muoversi in maniera concreta nelle prossime ore soprattutto se dovesse partire Marotta liberando un posto in avanti. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che Strizzolo è stato sondato anche dalla stessa Virtus Entella che potrebbe cedere anche De Luca dopo Morra