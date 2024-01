Ufficiale Cremonese, tra i pali c'è Livieri. Arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pisa

vedi letture

È con una nota ufficiale che la Cremonese "Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto da SC Pisa le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Livieri.

Nato a Milano, il 21 gennaio 1997, Livieri è un portiere che ha mosso i primi passi nell’Enotria per poi crescere nel settore giovanile del Milan. Conclusa l’esperienza in rossonero, si è accasato alla Feralpisalò per poi trasferirsi, dopo 48 partite con i gardesani, al Pisa e da qui prima al Lecco e poi alla Pro Sesto sommando altre 42 apparizioni in Serie C. Con i nerazzurri toscani ha invece esordito in Serie B nel dicembre del 2021 (Pisa-Lecce), totalizzando in due stagioni 15 presenze. La scorsa estate Livieri è passato al Catania, club con il quale ha disputato 5 partite nel campionato di Serie C e una in Coppa Italia.

Benvenuto in grigiorosso, Alessandro".