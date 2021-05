Ds Venezia: "Il Lecce meritava di esser già in A. Noi sappiamo di poter recitare ruolo importante"

Passato il primo turno playoff contro il Chievo, per il Venezia è tempo di semifinale, quella semifinale che opporrà i lagunari al Lecce: in palio la finalissima che consegnerà poi a una sola formazione la Serie A.

Del momento dei suoi, dalle colonne de Il Gazzettino - ed- Venezia, ne ha parlato il Ds degli arancioneroverdi Mattia Collauto: "Loro sono molto forti, come lo siamo noi, ed è fantastico che la nostra grande stagione non sia ancora finita. Siamo forti pure noi perché in stagione regolare, pur avendo molto da recriminare su quelli lasciati per strada, siamo giunti quinti a -3 di un Lecce che ha lavorato bene. Meritavano di essere già in A, ma alla fine i risultati dipendono dai dettagli e io non so come mai non ce l'abbiano fatta. [...] Il dentro-fuori col Chievo è stato un po’ la sintesi e l’emblema dell’evoluzione della mentalità di questa squadra. I nostri ragazzi hanno fatto propria la totale consapevolezza di poter recitare un ruolo importante, il campo ha detto che l’abbiamo fatto in maniera addirittura importantissima e ciò rende tutto il club orgoglioso".