Empoli, Ghelfi: "Situazione Covid-19 sta rientrando lentamente"

Francesco Ghelfi, amministratore delegato dell'Empoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport durante l'intervallo dell'anticipo di Serie B contro la Reggiana: "La partita è ancora lunga, noi abbiamo il vizio di non chiuderle mai dunque non cantiamo vittoria dopo il primo tempo. La situazione Covid-19 sta rientrando lentamente, è toccato a tutti e dunque ci siamo finiti in mezzo pure noi: essere stati fermati del tutto forse non è stato così male".