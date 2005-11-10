Empoli, Popov: "Faremo di tutto per vincere con l'Ascoli. Giocare con due punte è positivo"

Bogdan Popov vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Palermo e concentrarsi sulla prossima trasferta dell'Empoli ad Ascoli. Intervistato da La Nazione, il giovane attaccante ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi anche sulla propria prova e sulle prospettive per il resto della stagione.

Popov analizza così la sfida persa con il Palermo:

"Di sicuro il Palermo è una squadra molto forte, ma noi potevamo fare qualcosa in più in fase di possesso e non possesso, anche in termini di cattiveria agonistica. Però credo che una partita come questa ci dia modo di poter crescere. Durante la gara mi sentivo bene, ero in fiducia. Per questo mi sono preso la responsabilità di calciare il rigore in un momento davvero importante per la squadra. Sono riuscito a realizzarlo".

Spazio poi all'Ascoli, prossimo avversario in campionato:

"Abbiamo lavorato tanto per analizzare gli errori commessi contro il Palermo, adesso guardiamo solo alla prossima partita con l'Ascoli. Faremo tutto il possibile per conquistare un risultato positivo".

Quali armi serviranno per tornare a casa con qualcosa in mano?

"Sarà importante, da parte di tutta la squadra, fare bene sia in fase offensiva sia in quella difensiva, mettendo in campo la miglior prestazione possibile e il giusto atteggiamento. Stiamo lavorando al massimo, seguendo le indicazioni del mister".

Chiusura con il nuovo tecnico Andreoletti, che ha dichiarto di voler giocare con due punte.

"Giocare con due attaccanti per me è positivo: ho sempre il mio compagno vicino, con cui posso giocare la palla o fare la sponda di testa. Mi aiuta avere un attaccante accanto a me".