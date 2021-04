Empoli, senti Lupo su Dionisi: "Arrivare al Napoli sarebbe un grande salto: ha idee e capacità"

L'approdo in Serie C all'Imolese, una stagione stratosferica che lo ha portato al Venezia prima e all'Empoli poi: Empoli con cui sta comandando la classifica di Serie B. Ma il nome di Alessio Dionisi è adesso accostato anche al Napoli.

Per una nota in merito, i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, come riferisce tuttonapoli.net, hanno contattato l'ex Ds del Venezia Fabio Lupo, che ha fortemente voluto il mister in laguna: "Lo portai dall'Imolese al Venezia. Dionisi è bravissimo, è sensibile e cinico. Ha un tipo di equilibrio che non è facile nel mondo del calcio. Abbinare il suo nome al Napoli per lui è il migliore regalo di compleanno, ha idee e capacità, sarebbe un salto molto grande perché si troverebbe ad allenare calciatori molto importanti".